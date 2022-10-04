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  4. Миколенко попал в символическую сборную 9-го тура АПЛ от WhoScored
Англия
04 октября 2022, 20:15 | Обновлено 04 октября 2022, 20:19
1387
5

Миколенко попал в символическую сборную 9-го тура АПЛ от WhoScored

Украинский защитник за матч против «Саутгемптона» получил оценку 7.6

04 октября 2022, 20:15 | Обновлено 04 октября 2022, 20:19
1387
5
Миколенко попал в символическую сборную 9-го тура АПЛ от WhoScored
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский защитник клуба «Эвертон» Виталий Миколенко попал в символическую сборную 9-го тура АПЛ по версии веб-портала WhoScored.

23-летний Виталий Миколенко провел на поле весь выездной матч против «Саутгемптона» (2:1) и за хорошую игру получил от WhoScored высокую оценку 7.6.

В текущем сезоне Миколенко провел 8 матчей за «ирисок» в АПЛ.

Символическая сборная 9-го тура АПЛ от WhoScored:

  • Вратарь: Иллан Мелье (Лидс)
  • Защитники: Киран Триппьер (Ньюкасл), Бен Ми (Брентфорд), Тиагу Силва (Челси), Виталий Миколенко (Эвертон)
  • Полузащитники: Джеймс Мэддисон (Лестер), Леандро Троссард (Брайтон), Кевин Де Брюйне, Джек Грилиш (оба – Манчестер Сити)
  • Нападающие: Роберто Фирмино (Ливерпуль), Эрлинг Холанд (Ман Сити)

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Источник WhoScored.com
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Хутин Пуйло
Красавчег
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+6
Gargantua
приятная неожиданность, что Миколенко так заиграл
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+2
roman75zpr
Неплохая компания собралась....
Ответить
0
Serg Babak
а фоден с хетриком, такой..ну да, ну а
Ответить
-6
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