Англия04 октября 2022, 20:15 | Обновлено 04 октября 2022, 20:19
1387
5
Миколенко попал в символическую сборную 9-го тура АПЛ от WhoScored
Украинский защитник за матч против «Саутгемптона» получил оценку 7.6
04 октября 2022, 20:15 | Обновлено 04 октября 2022, 20:19
1387
5
Украинский защитник клуба «Эвертон» Виталий Миколенко попал в символическую сборную 9-го тура АПЛ по версии веб-портала WhoScored.
23-летний Виталий Миколенко провел на поле весь выездной матч против «Саутгемптона» (2:1) и за хорошую игру получил от WhoScored высокую оценку 7.6.
В текущем сезоне Миколенко провел 8 матчей за «ирисок» в АПЛ.
Символическая сборная 9-го тура АПЛ от WhoScored:
- Вратарь: Иллан Мелье (Лидс)
- Защитники: Киран Триппьер (Ньюкасл), Бен Ми (Брентфорд), Тиагу Силва (Челси), Виталий Миколенко (Эвертон)
- Полузащитники: Джеймс Мэддисон (Лестер), Леандро Троссард (Брайтон), Кевин Де Брюйне, Джек Грилиш (оба – Манчестер Сити)
- Нападающие: Роберто Фирмино (Ливерпуль), Эрлинг Холанд (Ман Сити)
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Комментарии 5
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Красавчег
приятная неожиданность, что Миколенко так заиграл
Неплохая компания собралась....
а фоден с хетриком, такой..ну да, ну а
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