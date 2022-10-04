Миколенко попал в символическую сборную 9-го тура АПЛ от WhoScored

Украинский защитник клуба «Эвертон» Виталий Миколенко попал в символическую сборную 9-го тура АПЛ по версии веб-портала WhoScored.

23-летний Виталий Миколенко провел на поле весь выездной матч против «Саутгемптона» (2:1) и за хорошую игру получил от WhoScored высокую оценку 7.6.

В текущем сезоне Миколенко провел 8 матчей за «ирисок» в АПЛ.

Символическая сборная 9-го тура АПЛ от WhoScored: