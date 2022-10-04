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  4. Месси все еще лучше Холанда и Мбаппе. Лео нет равных в создании моментов
Франция
04 октября 2022, 19:33 | Обновлено 04 октября 2022, 19:38
338
0

Месси все еще лучше Холанда и Мбаппе. Лео нет равных в создании моментов

Нападающий «ПСЖ» отлично работает на команду

04 октября 2022, 19:33 | Обновлено 04 октября 2022, 19:38
338
0
Месси все еще лучше Холанда и Мбаппе. Лео нет равных в создании моментов
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Форвард парижского «ПСЖ» Лионель Месси в топ-5 евролигах является лидером по количеству создания опасных моментов.

Сообщается, что 35-летний аргентинец в среднем за матч создает 5,25 опасных ситуаций. Данная статистика включает в себя голы, передачи партнерам, добивания и дриблинг, которые напрямую влияют на результат противостояния.

В этом показателе Месси превосходит своего одноклубника по «ПСЖ» Килиана Мбаппе и норвежского форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, на счету которого в этом сезоне чемпионата Англии уже 14 голов и 3 ассиста.

«ПСЖ» в настоящий момент занимает 1 место в турнирной таблице французского чемпионата, имея в активе 25 очков после девяти проведенных встреч. В очередном матче парижане 8 октября сыграют в гостях с «Реймсом».

Ранее стало известно, что Лионель Месси склоняется к варианту подписания нового контракт с «ПСЖ».

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Источник Opta
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