Месси все еще лучше Холанда и Мбаппе. Лео нет равных в создании моментов

Форвард парижского «ПСЖ» Лионель Месси в топ-5 евролигах является лидером по количеству создания опасных моментов.

Сообщается, что 35-летний аргентинец в среднем за матч создает 5,25 опасных ситуаций. Данная статистика включает в себя голы, передачи партнерам, добивания и дриблинг, которые напрямую влияют на результат противостояния.

В этом показателе Месси превосходит своего одноклубника по «ПСЖ» Килиана Мбаппе и норвежского форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, на счету которого в этом сезоне чемпионата Англии уже 14 голов и 3 ассиста.

«ПСЖ» в настоящий момент занимает 1 место в турнирной таблице французского чемпионата, имея в активе 25 очков после девяти проведенных встреч. В очередном матче парижане 8 октября сыграют в гостях с «Реймсом».

Ранее стало известно, что Лионель Месси склоняется к варианту подписания нового контракт с «ПСЖ».