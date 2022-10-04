В среду, 5 октября, «Шахтер» сыграет в поединке третьего тура Лиги чемпионов против «Реала». Поединок состоится в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Словацкий арбитр Иван Кружляк даст стартовый свисток в 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок покажет видеосервис MEGOGO.

Реал – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Реал – Шахтер.