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Лига чемпионов
04 октября 2022, 18:29 | Обновлено 04 октября 2022, 18:35
226
0

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Реал – Шахтер

Поединок состоится в среду, 5 октября

04 октября 2022, 18:29 | Обновлено 04 октября 2022, 18:35
226
0
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Реал – Шахтер
ФК Шахтер

В среду, 5 октября, «Шахтер» сыграет в поединке третьего тура Лиги чемпионов против «Реала». Поединок состоится в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Словацкий арбитр Иван Кружляк даст стартовый свисток в 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок покажет видеосервис MEGOGO.

Реал – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Реал – Шахтер.

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Источник Sport.ua
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