Лига чемпионов04 октября 2022, 18:29 | Обновлено 04 октября 2022, 18:35
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Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Реал – Шахтер
Поединок состоится в среду, 5 октября
04 октября 2022, 18:29 | Обновлено 04 октября 2022, 18:35
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В среду, 5 октября, «Шахтер» сыграет в поединке третьего тура Лиги чемпионов против «Реала». Поединок состоится в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Словацкий арбитр Иван Кружляк даст стартовый свисток в 22:00 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок покажет видеосервис MEGOGO.
Реал – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Реал – Шахтер.
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