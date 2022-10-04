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Украина. Премьер лига
04 октября 2022, 16:05 | Обновлено 04 октября 2022, 17:00
3238
1

«Час не мог выйти из машины». Денисов рассказал о закрытии ТК Футбол

Стало неожиданностью

04 октября 2022, 16:05 | Обновлено 04 октября 2022, 17:00
3238
1
«Час не мог выйти из машины». Денисов рассказал о закрытии ТК Футбол
footballua.tv

Генеральный директор телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисов рассказал о том, что не подозревал о планах Рината Ахметов закрыть весь свой медиа бизнес, в том числе телеканалы Футбол.

«Я не знал, что будут закрывать каналы Футбол. Узнал вместе со всеми. Знаю, что это не эмоциональное и быстрое решение Рината Ахметова».

«Я в тот день ехал в машине, слушал музыку. И вижу, что на телефон приходит сообщение за сообщением. Я припарковался, открыл телефон и... час не мог выйти из машины. Из официального сообщения я сразу понял, что это конец, ничего дальше не будет».

«Мотив – закон про олигархов. Насколько я знаю, Ахметов не мог принять его, что он в каком-то особом статусе», – сказал Денисов.

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Ринат Ахметов телеканал Футбол 1/2/3 Александр Денисов
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Источник ТаТоТаке
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Комментарии 1
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Петр Яновский
Оно и понятно. Столько лет предано лизать, а тут за 5 минут - нах с пляжа. Это как старая б..., не расстраивайся нового себе сутенера найдешь
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