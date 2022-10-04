«Час не мог выйти из машины». Денисов рассказал о закрытии ТК Футбол

Генеральный директор телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисов рассказал о том, что не подозревал о планах Рината Ахметов закрыть весь свой медиа бизнес, в том числе телеканалы Футбол.

«Я не знал, что будут закрывать каналы Футбол. Узнал вместе со всеми. Знаю, что это не эмоциональное и быстрое решение Рината Ахметова».

«Я в тот день ехал в машине, слушал музыку. И вижу, что на телефон приходит сообщение за сообщением. Я припарковался, открыл телефон и... час не мог выйти из машины. Из официального сообщения я сразу понял, что это конец, ничего дальше не будет».

«Мотив – закон про олигархов. Насколько я знаю, Ахметов не мог принять его, что он в каком-то особом статусе», – сказал Денисов.