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Лига чемпионов
04 октября 2022, 15:51 | Обновлено 04 октября 2022, 16:07
309
0

Юрген КЛОПП: «Мы ожидаем настоящего боя, реальной борьбы»

Наставник «Ливерпуля» – о предстоящем матче с «Рейнджерс»

04 октября 2022, 15:51 | Обновлено 04 октября 2022, 16:07
309
0
Юрген КЛОПП: «Мы ожидаем настоящего боя, реальной борьбы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против шотландского «Рейнджерс».

«В целом у «Рейнджерс» сейчас все очень хорошо. Мы ожидаем, что он серьезно будет бороться за хороший результат. «Рейнджерс» - хорошая команда, она хорошо тренированы. В прошлом году она провела исключительный сезон в еврокубках. Это то, к чему мы должны быть готовы. Мы ожидаем настоящего боя, реальной борьбы», - сказал Клопп.

Матч «Ливерпуль» – «Рейнджерс» состоится сегодня, 4 октября. Начало в 22:00 по Киеву.

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Юрген Клопп Глазго Рейнджерс Ливерпуль Лига чемпионов
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Источник УЕФА
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