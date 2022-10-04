Юрген КЛОПП: «Мы ожидаем настоящего боя, реальной борьбы»

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против шотландского «Рейнджерс».

«В целом у «Рейнджерс» сейчас все очень хорошо. Мы ожидаем, что он серьезно будет бороться за хороший результат. «Рейнджерс» - хорошая команда, она хорошо тренированы. В прошлом году она провела исключительный сезон в еврокубках. Это то, к чему мы должны быть готовы. Мы ожидаем настоящего боя, реальной борьбы», - сказал Клопп.

Матч «Ливерпуль» – «Рейнджерс» состоится сегодня, 4 октября. Начало в 22:00 по Киеву.