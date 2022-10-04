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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал 18-летнего бразильского хавбека
Украина. Премьер лига
04 октября 2022, 12:37 |
130
0

ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал 18-летнего бразильского хавбека

Леонардо Казаес стал игроком харьковского клуба

04 октября 2022, 12:37 |
130
0
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал 18-летнего бразильского хавбека
ФК Металлист 1925. Леонардо Казаес

Харьковский «Металлист 1925» объявил о трансфере бразильского атакующего полузащитника Леонардо Казаеса.

18-летний футболист, который подписал с клубом трехлетний контракт, будет выступать за юношескую команду харьковчан под номером 7.

До перехода в «Металлист 1925» Казаес играл за юношескую и молодежную команды клуба «Баия». Забил 2 гола в 25 матчах.

Напомним, ранее «Металлист 1925» обыграл лидера УПЛ.

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Источник: Нкунку подписал предварительный контракт с Челси
Леонардо Казаес Металлист 1925 трансферы трансферы УПЛ
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Источник ФК Металлист 1925
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