Украина. Премьер лига04 октября 2022, 12:37 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал 18-летнего бразильского хавбека
Леонардо Казаес стал игроком харьковского клуба
04 октября 2022, 12:37 |
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Харьковский «Металлист 1925» объявил о трансфере бразильского атакующего полузащитника Леонардо Казаеса.
18-летний футболист, который подписал с клубом трехлетний контракт, будет выступать за юношескую команду харьковчан под номером 7.
До перехода в «Металлист 1925» Казаес играл за юношескую и молодежную команды клуба «Баия». Забил 2 гола в 25 матчах.
Напомним, ранее «Металлист 1925» обыграл лидера УПЛ.
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