ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал 18-летнего бразильского хавбека

Харьковский «Металлист 1925» объявил о трансфере бразильского атакующего полузащитника Леонардо Казаеса.

18-летний футболист, который подписал с клубом трехлетний контракт, будет выступать за юношескую команду харьковчан под номером 7.

До перехода в «Металлист 1925» Казаес играл за юношескую и молодежную команды клуба «Баия». Забил 2 гола в 25 матчах.

Напомним, ранее «Металлист 1925» обыграл лидера УПЛ.