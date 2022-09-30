Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО ДНЯ. Металлист 1925 обыграл лидера УПЛ
Украина. Премьер лига
30 сентября 2022, 20:01 |
137
0

ФОТО ДНЯ. Металлист 1925 обыграл лидера УПЛ

Харьковский клуб добыл вторую победу в чемпионате

30 сентября 2022, 20:01 |
137
0
ФОТО ДНЯ. Металлист 1925 обыграл лидера УПЛ
ФК Металлист 1925. Валерий Кривенцов

В матче пятого тура УПЛ «Металлист 1925» обыграл «Колос» (2:0), который в этом сезоне еще не проигрывал и шел на первом месте в чемпионате.

После матча в раздевалке харьковского клуба эмоции били ключом.

По теме:
Металлист – Шахтер. Текстовая трансляция матча
Металлист 1925 – Колос – 2:0. Видео голов и обзор матча
Юрий ВИРТ: «Обе команды заслужили ничью»
Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Колос Ковалевка Металлист 1925 - Колос
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Металлист 1925
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
MMA | 30 сентября 2022, 01:30 2
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие

Ведущие украинские бойцы MMA проводят поединки на протяжении 2022 года

Дмитрий ДЖУЛАЙ: «Не настроен оптимистично по поводу выбора тренера сборной»
Футбол | 30 сентября 2022, 13:31 6
Дмитрий ДЖУЛАЙ: «Не настроен оптимистично по поводу выбора тренера сборной»
Дмитрий ДЖУЛАЙ: «Не настроен оптимистично по поводу выбора тренера сборной»

Есть ли шанс у Петракова остаться?

Леоненко жестко наехал на Вацко после неудачи с Шотландией
Футбол | 29.09.2022, 19:04
Леоненко жестко наехал на Вацко после неудачи с Шотландией
Леоненко жестко наехал на Вацко после неудачи с Шотландией
Катар купил право провести ЧМ? Президент ПСЖ оказался замешан в скандал
Футбол | 30.09.2022, 10:15
Катар купил право провести ЧМ? Президент ПСЖ оказался замешан в скандал
Катар купил право провести ЧМ? Президент ПСЖ оказался замешан в скандал
Выбор пал на экс-хавбека Шахтера. Роберто Карлос удивил заявлением
Футбол | 30.09.2022, 12:30
Выбор пал на экс-хавбека Шахтера. Роберто Карлос удивил заявлением
Выбор пал на экс-хавбека Шахтера. Роберто Карлос удивил заявлением
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Зинченко вошел в топ-10 самых дорогих левых защитников мира
Зинченко вошел в топ-10 самых дорогих левых защитников мира
30.09.2022, 02:42
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик, может, ты одолжишь Джошуа свои яйца, средневес»
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик, может, ты одолжишь Джошуа свои яйца, средневес»
30.09.2022, 01:55 1
Бокс
ВИДЕО. Президент Ингульца перепел Круга в патриотическом стиле
ВИДЕО. Президент Ингульца перепел Круга в патриотическом стиле
29.09.2022, 17:35 2
Футбол
Откинуть разговоры и скандалы. Есть только один вариант на замену Петракова
Откинуть разговоры и скандалы. Есть только один вариант на замену Петракова
28.09.2022, 23:43 11
Футбол
ГОРУНА: «Может, флаг Украины вывесил не Ломаченко, а его пиарщик?»
ГОРУНА: «Может, флаг Украины вывесил не Ломаченко, а его пиарщик?»
29.09.2022, 13:24 2
Бокс
Cборная Украины U-21 при жеребьевке Евро-2023 будет в четвертой корзине
Cборная Украины U-21 при жеребьевке Евро-2023 будет в четвертой корзине
30.09.2022, 00:05 1
Футбол
Время умирать. Бывший игрок сборной россии получил повестку в военкомат
Время умирать. Бывший игрок сборной россии получил повестку в военкомат
28.09.2022, 16:17 10
Футбол
Відбудеться вебінар-презентація сайту Національної платформи доброчесності
Відбудеться вебінар-презентація сайту Національної платформи доброчесності
28.09.2022, 18:01
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности