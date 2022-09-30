Украина. Премьер лига30 сентября 2022, 20:01 |
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ФОТО ДНЯ. Металлист 1925 обыграл лидера УПЛ
Харьковский клуб добыл вторую победу в чемпионате
30 сентября 2022, 20:01 |
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В матче пятого тура УПЛ «Металлист 1925» обыграл «Колос» (2:0), который в этом сезоне еще не проигрывал и шел на первом месте в чемпионате.
После матча в раздевалке харьковского клуба эмоции били ключом.
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