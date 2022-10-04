Брендан РОДЖЕРС: «Эта победа ради болельщиков»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал разгромную победу над «Ноттингем Форест» (4:0) в матче 9-го тура английской Премьер-лиги.

«Надеюсь, что эта игра станет переломной для нашего сезона. Дело не только в победе, но и в самой игре. Мы играли невероятно интенсивно. Я очень рад за игроков, а также за болельщиков, которые страдали до этого матча. Мы победили для них», - сказал Роджерс.