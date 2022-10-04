Англия04 октября 2022, 12:00 | Обновлено 04 октября 2022, 12:06
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Брендан РОДЖЕРС: «Эта победа ради болельщиков»
Наставник «Лестера» – о разгромной победе над «Ноттингем Форест»
04 октября 2022, 12:00 | Обновлено 04 октября 2022, 12:06
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Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал разгромную победу над «Ноттингем Форест» (4:0) в матче 9-го тура английской Премьер-лиги.
«Надеюсь, что эта игра станет переломной для нашего сезона. Дело не только в победе, но и в самой игре. Мы играли невероятно интенсивно. Я очень рад за игроков, а также за болельщиков, которые страдали до этого матча. Мы победили для них», - сказал Роджерс.
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