Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Брендан РОДЖЕРС: «Эта победа ради болельщиков»
Англия
04 октября 2022, 12:00 | Обновлено 04 октября 2022, 12:06
159
0

Брендан РОДЖЕРС: «Эта победа ради болельщиков»

Наставник «Лестера» – о разгромной победе над «Ноттингем Форест»

04 октября 2022, 12:00 | Обновлено 04 октября 2022, 12:06
159
0
Брендан РОДЖЕРС: «Эта победа ради болельщиков»
Getty Images/Global Images Ukraine. Брендан Роджерс

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал разгромную победу над «Ноттингем Форест» (4:0) в матче 9-го тура английской Премьер-лиги.

«Надеюсь, что эта игра станет переломной для нашего сезона. Дело не только в победе, но и в самой игре. Мы играли невероятно интенсивно. Я очень рад за игроков, а также за болельщиков, которые страдали до этого матча. Мы победили для них», - сказал Роджерс.

По теме:
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 370 оккупантов, 44 танка и 27 ББМ
Антонио КОНТЕ: «Мои команды никогда не пропускали шесть мячей»
Лестер – Ноттингем Форест – 4:0. Видео голов и обзор матча
Брендан Роджерс Ноттингем Форест Лестер чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник BBC
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Скандал. Не попав в заявку на ЧМ, гимнаст Пахнюк решил выйти из сборной
Другие виды | 03 октября 2022, 21:10 4
Скандал. Не попав в заявку на ЧМ, гимнаст Пахнюк решил выйти из сборной
Скандал. Не попав в заявку на ЧМ, гимнаст Пахнюк решил выйти из сборной

Чемпионат мира 2022 пройдет в английском Ливерпуле с 29 октября до 6 ноября

Зеленский отреагировал на заявление Илона Маска. Без пафоса, просто опрос
Война | 04 октября 2022, 00:05 4
Зеленский отреагировал на заявление Илона Маска. Без пафоса, просто опрос
Зеленский отреагировал на заявление Илона Маска. Без пафоса, просто опрос

Президент Украины опубликовал небольшой опрос в своем Twitter

Тоттенхэм хочет подписать голкипера Барселоны
Футбол | 04.10.2022, 10:36
Тоттенхэм хочет подписать голкипера Барселоны
Тоттенхэм хочет подписать голкипера Барселоны
Этот изобретатель сломался. Илон Маск предложил Украине капитулировать
Война | 03.10.2022, 22:00
Этот изобретатель сломался. Илон Маск предложил Украине капитулировать
Этот изобретатель сломался. Илон Маск предложил Украине капитулировать
ФОТО. Павелко и Ротань съездили в Днепр и Запорожье с рабочим визитом
Футбол | 03.10.2022, 22:50
ФОТО. Павелко и Ротань съездили в Днепр и Запорожье с рабочим визитом
ФОТО. Павелко и Ротань съездили в Днепр и Запорожье с рабочим визитом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Дуэт Месси-Мбаппе, трагедия в Индонезии, ставим на Сити
ВИДЕО. Дуэт Месси-Мбаппе, трагедия в Индонезии, ставим на Сити
02.10.2022, 15:07
Футбол
Лунин пропустил шедевр. Реал не обыграл Осасуну, Бензема не забил с точки
Лунин пропустил шедевр. Реал не обыграл Осасуну, Бензема не забил с точки
02.10.2022, 23:59 6
Футбол
Женские склоки. Как Дэвид Бекхэм попытался уладить конфликт в семье
Женские склоки. Как Дэвид Бекхэм попытался уладить конфликт в семье
02.10.2022, 10:45 3
Футбол
МЕРКУШИНА – другу Подчуфаровой: «Убивай и насилуй, только жене не говори»
МЕРКУШИНА – другу Подчуфаровой: «Убивай и насилуй, только жене не говори»
03.10.2022, 13:07 3
Биатлон
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Сингапура
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Сингапура
02.10.2022, 18:25
Авто/мото
Жесткий удар по телепулу. Зеленский подписал закон: медиаправа ушли клубам
Жесткий удар по телепулу. Зеленский подписал закон: медиаправа ушли клубам
03.10.2022, 08:59 84
Футбол
Sport.ua открыл канал про бокс и MMA. Присоединяйтесь!
Sport.ua открыл канал про бокс и MMA. Присоединяйтесь!
02.10.2022, 23:00
Бокс
Невероятные сестры Киченок. Украинки завоевали трофей на турнире в Эстонии
Невероятные сестры Киченок. Украинки завоевали трофей на турнире в Эстонии
02.10.2022, 18:30 6
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности