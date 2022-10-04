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  4. Диего СИМЕОНЕ: «Брюгге продолжает прогрессировать в Лиге чемпионов»
Лига чемпионов
04 октября 2022, 11:41 | Обновлено 04 октября 2022, 11:56
124
0

Диего СИМЕОНЕ: «Брюгге продолжает прогрессировать в Лиге чемпионов»

Наставник «Атлетико» – о сопернике по предстоящему матчу

04 октября 2022, 11:41 | Обновлено 04 октября 2022, 11:56
124
0
Диего СИМЕОНЕ: «Брюгге продолжает прогрессировать в Лиге чемпионов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Симеоне

Главный тренер испанского «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против бельгийского «Брюгге».

«У «Брюгге» отличный тренер, исповедующий превосходный, динамичный стиль игры с мощным, атакующим прессингом на половине поля соперника. Этот стиль принес команде несколько подряд чемпионских титулов, и в этом сезоне команда продолжает прогрессировать в Лиге чемпионов. Она обыграла «Байер» и забила четыре мяча «Порту», что говорит о многом»», - сказал Симеоне.

Матч «Брюгге» – «Атлетико» состоится сегодня, 4 октября. Начало в 22:00 по Киеву.

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Диего Симеоне Атлетико Мадрид Лига чемпионов Брюгге
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Источник УЕФА
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