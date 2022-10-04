Диего СИМЕОНЕ: «Брюгге продолжает прогрессировать в Лиге чемпионов»

Главный тренер испанского «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против бельгийского «Брюгге».

«У «Брюгге» отличный тренер, исповедующий превосходный, динамичный стиль игры с мощным, атакующим прессингом на половине поля соперника. Этот стиль принес команде несколько подряд чемпионских титулов, и в этом сезоне команда продолжает прогрессировать в Лиге чемпионов. Она обыграла «Байер» и забила четыре мяча «Порту», что говорит о многом»», - сказал Симеоне.

Матч «Брюгге» – «Атлетико» состоится сегодня, 4 октября. Начало в 22:00 по Киеву.