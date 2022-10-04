Тайсон пропустил тренировку Интернасьонала. Писали, что он покинет клуб

Накануне вместе с первой командой «Интернасьонала» участие в тренировочном процессе не принимал 34-летний экс-лидер «Шахтера» Тайсон, который вернулся в Бразилию в апреле минувшего года.

По сообщению пресс-службы «Интернасьонала», Тайсон был отпущен для решения конкретных проблем, связанных со здоровьем семьи, из-за чего и пропустил тренировку.

Интересно, что в последнее время в бразильских СМИ активно муссируется информация о том, что «Интернасьонал» хочет досрочно расторгнуть контракт с Тайсоном, действующий до 30 апреля 2023 года.

В текущем розыгрыше бразильской Серии А Тайсон участвовал в 14 матчах, из которых лишь в 4 выходил на поле в стартовом составе. На счету опытного вингера 1 забитый мяч и 1 результативная передача.