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  4. Тайсон пропустил тренировку Интернасьонала. Писали, что он покинет клуб
Бразилия
04 октября 2022, 10:54 |
102
0

Тайсон пропустил тренировку Интернасьонала. Писали, что он покинет клуб

Официальная версия – семейные проблемы

04 октября 2022, 10:54 |
102
0
Тайсон пропустил тренировку Интернасьонала. Писали, что он покинет клуб
instagram.com/taisonfreda7

Накануне вместе с первой командой «Интернасьонала» участие в тренировочном процессе не принимал 34-летний экс-лидер «Шахтера» Тайсон, который вернулся в Бразилию в апреле минувшего года.

По сообщению пресс-службы «Интернасьонала», Тайсон был отпущен для решения конкретных проблем, связанных со здоровьем семьи, из-за чего и пропустил тренировку.

Интересно, что в последнее время в бразильских СМИ активно муссируется информация о том, что «Интернасьонал» хочет досрочно расторгнуть контракт с Тайсоном, действующий до 30 апреля 2023 года.

В текущем розыгрыше бразильской Серии А Тайсон участвовал в 14 матчах, из которых лишь в 4 выходил на поле в стартовом составе. На счету опытного вингера 1 забитый мяч и 1 результативная передача.

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Тайсон Интернасьонал тренировка
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Источник Revista Colorada
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