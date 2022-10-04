Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Шахтер будет более уставшим, чем Реал»

Главный тренер «Шахтера» Игор Йовичевич прокомментировал 8-часовую дорогу «горняков» на матч Лиги чемпионов против «Реала», который завтра состоится в столице Испании Мадриде.

«Дорога отняла у нас много часов. У нас очень насыщенный график матчей, особенно в этом месяце, и продолжительность наших поездок намного больше, чем у других. Процесс восстановления сильно усложняется, и мы приезжаем более уставшими, чем соперник», - сказал Йовичевич.

Отметим, что сегодняшний выпуск известной испанской газеты AS вышел с Йовичевичем на передовице.