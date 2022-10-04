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  4. Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Шахтер будет более уставшим, чем Реал»
Лига чемпионов
04 октября 2022, 10:42 |
233
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Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Шахтер будет более уставшим, чем Реал»

Виной всему – война в Украине, из-за которой команда не может использовать прямые авиаперелеты

04 октября 2022, 10:42 |
233
1
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Шахтер будет более уставшим, чем Реал»
ФК Шахтер. Игор Йовичевич

Главный тренер «Шахтера» Игор Йовичевич прокомментировал 8-часовую дорогу «горняков» на матч Лиги чемпионов против «Реала», который завтра состоится в столице Испании Мадриде.

«Дорога отняла у нас много часов. У нас очень насыщенный график матчей, особенно в этом месяце, и продолжительность наших поездок намного больше, чем у других. Процесс восстановления сильно усложняется, и мы приезжаем более уставшими, чем соперник», - сказал Йовичевич.

Отметим, что сегодняшний выпуск известной испанской газеты AS вышел с Йовичевичем на передовице.

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Источник El Mundo
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Комментарии 1
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Gargantua
да, это весомый фактор. Конечно дорога изматывает. 
Но с другой стороны, у ШД было на 1 день больше. Реал играл в воскресенье а ШД в субботу.
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