Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Шахтер будет более уставшим, чем Реал»
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Главный тренер «Шахтера» Игор Йовичевич прокомментировал 8-часовую дорогу «горняков» на матч Лиги чемпионов против «Реала», который завтра состоится в столице Испании Мадриде.
«Дорога отняла у нас много часов. У нас очень насыщенный график матчей, особенно в этом месяце, и продолжительность наших поездок намного больше, чем у других. Процесс восстановления сильно усложняется, и мы приезжаем более уставшими, чем соперник», - сказал Йовичевич.
Отметим, что сегодняшний выпуск известной испанской газеты AS вышел с Йовичевичем на передовице.
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