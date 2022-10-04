Известная газета AS вышла с главным тренером Шахтера на передовице

Сегодняшний номер известной испанской газеты AS на передовице содержит изображение главного тренера «Шахтера» Игора Йовичевича, который дал интервью тамошним журналистам накануне поединка «горняков» в третьем туре группового раунда Лиги чемпионов против «Реала».

«Мы тренируемся в перерывах между сиренами воздушной тревоги», - гласит цитата Йовичевича на передовице.

Примечательно, что Игор Йовичевич во время карьеры игрока с 1991 по 1996 годы выступал за «Кастилью» - дубль мадридского «Реала».

Матч «Реал» - «Шахтер» состоится в Мадриде завтра, 5 октября.