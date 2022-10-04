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Лига чемпионов
04 октября 2022, 10:29 |
646
0

Известная газета AS вышла с главным тренером Шахтера на передовице

Игор Йовичевич ранее выступал за «Кастилью»

04 октября 2022, 10:29 |
646
0
Известная газета AS вышла с главным тренером Шахтера на передовице
ФК Шахтер. Игор Йовичевич

Сегодняшний номер известной испанской газеты AS на передовице содержит изображение главного тренера «Шахтера» Игора Йовичевича, который дал интервью тамошним журналистам накануне поединка «горняков» в третьем туре группового раунда Лиги чемпионов против «Реала».

«Мы тренируемся в перерывах между сиренами воздушной тревоги», - гласит цитата Йовичевича на передовице.

Примечательно, что Игор Йовичевич во время карьеры игрока с 1991 по 1996 годы выступал за «Кастилью» - дубль мадридского «Реала».

Матч «Реал» - «Шахтер» состоится в Мадриде завтра, 5 октября.

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Игор Йовичевич Реал - Шахтер Реал Мадрид Шахтер Донецк Реал Мадрид Кастилья
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Источник Sport.ua
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