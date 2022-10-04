Тоттенхэм хочет подписать голкипера Барселоны

«Тоттенхэм» сейчас находится в поисках нового голкипера. Это связано с тем, что Уго Льорису в декабре исполнится уже 36 лет.

«Шпоры» проявляют интерес к вратарю «Барселоны» Марку-Андре тер Штегену. Каталонцы готовы рассмотреть вариант с продажей 30-летнего немца.

Контракт тер Штегена с «Барселоной» рассчитан до лета 2025 года. Трансферная стоимость вратаря оценивается в 30 миллионов евро.