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Испания
04 октября 2022, 10:36 |
296
1

Тоттенхэм хочет подписать голкипера Барселоны

Марк-Андре тег Штеген может продолжить карьеру в АПЛ

04 октября 2022, 10:36 |
296
1
Тоттенхэм хочет подписать голкипера Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк-Андре тер Штеген

«Тоттенхэм» сейчас находится в поисках нового голкипера. Это связано с тем, что Уго Льорису в декабре исполнится уже 36 лет.

«Шпоры» проявляют интерес к вратарю «Барселоны» Марку-Андре тер Штегену. Каталонцы готовы рассмотреть вариант с продажей 30-летнего немца.

Контракт тер Штегена с «Барселоной» рассчитан до лета 2025 года. Трансферная стоимость вратаря оценивается в 30 миллионов евро.

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romeoboss
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