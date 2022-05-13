Барселона готова продать основного вратаря
Марк Андре тер Штеген может покинуть клуб
Непростое финансовое положение вынуждает «Барселону» рассматривать предложения по поводу продажи даже основных игроков.
Каталонцы уже близки к тому, чтобы продать Френки Де Йонга в «Манчестер Юнайтед». Теперь же стало известно, что «Барселона» готова рассмотреть предложения по поводу основного вратаря Марка Андре тер Штегена.
Тер Штеген выступает за «Барселону» с 2014 года. Трансферная стоимость 30-летнего немецкого вратаря оценивается в 45 миллионов евро.
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