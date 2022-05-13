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  4. Барселона готова продать основного вратаря
Испания
13 мая 2022, 00:02 |
474
0

Барселона готова продать основного вратаря

Марк Андре тер Штеген может покинуть клуб

13 мая 2022, 00:02 |
474
0
Барселона готова продать основного вратаря
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Андре тер Штеген

Непростое финансовое положение вынуждает «Барселону» рассматривать предложения по поводу продажи даже основных игроков.

Каталонцы уже близки к тому, чтобы продать Френки Де Йонга в «Манчестер Юнайтед». Теперь же стало известно, что «Барселона» готова рассмотреть предложения по поводу основного вратаря Марка Андре тер Штегена.

Тер Штеген выступает за «Барселону» с 2014 года. Трансферная стоимость 30-летнего немецкого вратаря оценивается в 45 миллионов евро.

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Источник Cadena Ser
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