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  4. Де Йонг вскоре перейдет в Манчестер Юнайтед
Англия
12 мая 2022, 03:45 |
76
0

Де Йонг вскоре перейдет в Манчестер Юнайтед

Звезда «Барселоны» продолжит карьеру в АПЛ

12 мая 2022, 03:45 |
76
0
Де Йонг вскоре перейдет в Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Френки Де Йонг

Хавбек каталонской «Барселоны» и национальной сборной Нидерландов Френки Де Йонг в ближайшее время перейдет в английский «Манчестер Юнайтед».

Трансфер 24-летнего полузащитника будет завершен уже в этом месяце, его сумма составит около 70-80 млн евро.

В нынешнем сезоне на счету Де Йонга 4 гола и 5 ассистов в 43 матчах за «Барселону» во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что «Барселона» уже нашла замену Де Йонгу в «Валенсии».

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