Англия12 мая 2022, 03:45 |
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Де Йонг вскоре перейдет в Манчестер Юнайтед
Звезда «Барселоны» продолжит карьеру в АПЛ
12 мая 2022, 03:45 |
76
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Хавбек каталонской «Барселоны» и национальной сборной Нидерландов Френки Де Йонг в ближайшее время перейдет в английский «Манчестер Юнайтед».
Трансфер 24-летнего полузащитника будет завершен уже в этом месяце, его сумма составит около 70-80 млн евро.
В нынешнем сезоне на счету Де Йонга 4 гола и 5 ассистов в 43 матчах за «Барселону» во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что «Барселона» уже нашла замену Де Йонгу в «Валенсии».
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