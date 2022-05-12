Де Йонг вскоре перейдет в Манчестер Юнайтед

Хавбек каталонской «Барселоны» и национальной сборной Нидерландов Френки Де Йонг в ближайшее время перейдет в английский «Манчестер Юнайтед».

Трансфер 24-летнего полузащитника будет завершен уже в этом месяце, его сумма составит около 70-80 млн евро.

В нынешнем сезоне на счету Де Йонга 4 гола и 5 ассистов в 43 матчах за «Барселону» во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что «Барселона» уже нашла замену Де Йонгу в «Валенсии».