Есть замена Де Йонгу. Барселона согласовала трансфер Солера

«Барселона» согласовала с «Валенсией» трансфер хавбека Карлоса Солера. Каталонцы заплатят за игрока 20 миллионов евро. С самим 25-летним игроком уже согласован личный контракт.

В «Барселоне» Солер заменит Френки Де Йонга, который близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне на счету Солера 12 голов и 5 ассистов в 34 матчах за «Валенсию» во всех турнирах. Трансферная стоимость оценивается в 50 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2023 года.