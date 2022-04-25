Барселона повесила ценник на Де Йонга

«Барселона» готова летом продать своего ключевого полузащитника Френки Де Йонга. Каталонцы хотят получить за 24-летнего голландца 70 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что интерес к Де Йонгу проявляет «Манчестер Юнайтед». Летом «Красных дьяволов» возглавит Эрик тен Хаг, который работал с Де Йонгом в «Аяксе».
В нынешнем сезоне на счету Де онга 4 гола и 5 ассистов в 43 матчах за «Барселону» во всех турнирах.
Источник — El Chiringuito TV
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