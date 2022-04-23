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Манчестер Юнайтед нацелен на звезду Барселоны

Френки Де Йонг может продолжить карьеру в АПЛ

  • 23.04.2022 14:05
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Манчестер Юнайтед нацелен на звезду Барселоны
© Getty Images/Global Images Ukraine. Френки Де Йонг

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг хочет видеть в своей команде полузащитника «Барселоны» Френки Де Йонга. Ранее они уже работали вместе в «Аяксе».

«Барселона» не хочет продавать голландского хавбека. Однако финансовое положение каталонцев не позволяет им считать никого из своих игроков неприкасаемыми.

В случае ухода Де Йонга «Барселона» надеется заменить его хавбеком «Валенсии» Карлосом Солером. Его контракт истекает летом 2023 года.

Источник — Sport.es

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