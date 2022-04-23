Манчестер Юнайтед нацелен на звезду Барселоны

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг хочет видеть в своей команде полузащитника «Барселоны» Френки Де Йонга. Ранее они уже работали вместе в «Аяксе».

«Барселона» не хочет продавать голландского хавбека. Однако финансовое положение каталонцев не позволяет им считать никого из своих игроков неприкасаемыми.

В случае ухода Де Йонга «Барселона» надеется заменить его хавбеком «Валенсии» Карлосом Солером. Его контракт истекает летом 2023 года.