Алессандро ДЕЛЬ ПЬЕРО: «Говорил, что Леау может стать феноменальным»

Легендарный экс-форвард «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро поделился своим мнением по поводу лидера «Милана» Рафаэла Леау:

«Леау? Давайте не будем преувеличивать. Ещё год назад я говорил, что этот парень может стать феноменальным игроком, когда сам осознает свои сильные стороны. Он находится на верном пути.

Но пока он не входит в пятёрку лучших нападающих мира. Сейчас есть трое из «ПСЖ», двое из «Реала», а также Холанд, Левандовски и другие футболисты».