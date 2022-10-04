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  4. Алессандро ДЕЛЬ ПЬЕРО: «Говорил, что Леау может стать феноменальным»
Италия
04 октября 2022, 09:47 |
357
0

Алессандро ДЕЛЬ ПЬЕРО: «Говорил, что Леау может стать феноменальным»

Легенда «Ювентуса» назвал лучших форвардов мира

04 октября 2022, 09:47 |
357
0
Алессандро ДЕЛЬ ПЬЕРО: «Говорил, что Леау может стать феноменальным»
Getty Images/Global Images Ukraine. Алессандро Дель Пьеро

Легендарный экс-форвард «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро поделился своим мнением по поводу лидера «Милана» Рафаэла Леау:

«Леау? Давайте не будем преувеличивать. Ещё год назад я говорил, что этот парень может стать феноменальным игроком, когда сам осознает свои сильные стороны. Он находится на верном пути.

Но пока он не входит в пятёрку лучших нападающих мира. Сейчас есть трое из «ПСЖ», двое из «Реала», а также Холанд, Левандовски и другие футболисты».

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Источник Football-Italia
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