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  4. Кьеза возобновил тренировки в общей группе Ювентуса
Италия
04 октября 2022, 09:26 |
33
0

Кьеза возобновил тренировки в общей группе Ювентуса

Форвард близок к полному восстановлению

04 октября 2022, 09:26 |
33
0
Кьеза возобновил тренировки в общей группе Ювентуса
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Кьеза

Вчера форвард «Ювентуса» Федерико Кьеза провел часть тренировки в общей группе команды. Это случилось впервые с января.

Напомним, 9 января Кьеза порвал крестообразную связку левого колена а матче против «Ромы» (4:3). В процессе лечения возникали осложнения, но сейчас 24-летний итальянец близок к полному восстановлению.

Ранее сообщалось о том, что к возвращению в общую группу также близок Поль Погба.

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Источник ФК Ювентус
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