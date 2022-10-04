Кьеза возобновил тренировки в общей группе Ювентуса

Вчера форвард «Ювентуса» Федерико Кьеза провел часть тренировки в общей группе команды. Это случилось впервые с января.

Напомним, 9 января Кьеза порвал крестообразную связку левого колена а матче против «Ромы» (4:3). В процессе лечения возникали осложнения, но сейчас 24-летний итальянец близок к полному восстановлению.

Ранее сообщалось о том, что к возвращению в общую группу также близок Поль Погба.