Италия04 октября 2022, 09:26 |
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Кьеза возобновил тренировки в общей группе Ювентуса
Форвард близок к полному восстановлению
04 октября 2022, 09:26 |
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Вчера форвард «Ювентуса» Федерико Кьеза провел часть тренировки в общей группе команды. Это случилось впервые с января.
Напомним, 9 января Кьеза порвал крестообразную связку левого колена а матче против «Ромы» (4:3). В процессе лечения возникали осложнения, но сейчас 24-летний итальянец близок к полному восстановлению.
Ранее сообщалось о том, что к возвращению в общую группу также близок Поль Погба.
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