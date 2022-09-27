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Италия
27 сентября 2022, 13:08 | Обновлено 27 сентября 2022, 13:14
282
0

Погба и Кьеза близки к возвращению в ряды Ювентуса

Игроки туринского клуба завершают восстановление

27 сентября 2022, 13:08 | Обновлено 27 сентября 2022, 13:14
282
0
Погба и Кьеза близки к возвращению в ряды Ювентуса
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Кьеза

Поль Погба и Федерико Кьеза могут восстановиться от травм к концу октября. Вероятно, и они смогут сыграть за «Ювентус» в поединке Лиги чемпионов против «Бенфики», который состоится 25 октября.

Напомним, Федерико Кьеза не играет за «старую синьору» с 9 января. В матче 21-го тура Серии А предыдущего сезона против «Ромы» (4:3) он травмировал крестообразную связку.

Погба, который присоединился к туринскому клубу в минувшее летнее межсезонье, в июле повредил на тренировке мениск. Вначале француз принял решение лечиться консервативно, чтобы успеть восстановиться к ЧМ-2022, но в начале сентября передумал и дал согласие на операцию.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» думает над трансфером защитника «ПСЖ».

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Федерико Кьеза Поль Погба Серия A сборная Италии по футболу Ювентус
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Источник Corriere dello Sport
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