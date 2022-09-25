«Ювентус» думает над трансфером защитника «ПСЖ»

В поле зрения туринского «Ювентуса» попал фланговый защитник парижского «ПСЖ» Хуан Бернат.

Сообщается, что 29-летний испанец якобы смотрит положительно на перспективу своего перехода в «Ювентус» из «ПСЖ». Причина – потеря игроком места в основном составе парижского коллектива.

Помимо Берната, «Ювентус» также изучает кандидатуры других латералей — Серхио Регилона из «Тоттенхэма» и Алехандро Гримальдо из «Бенфики».

Действующий контракт Хуана Берната с «ПСЖ» рассчитан до лета 2025 года. Его трансферная стоимость, согласно данным Transfermarkt, составляет не более 12 млн евро.