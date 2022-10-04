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  4. КАРРАГЕР: «Мбаппе или Холанд» – это новая версия «Месси или Роналду»
Англия
04 октября 2022, 08:29 |
367
0

КАРРАГЕР: «Мбаппе или Холанд» – это новая версия «Месси или Роналду»

Легендарный защитник восхищен Эрлингом Холандом

04 октября 2022, 08:29 |
367
0
КАРРАГЕР: «Мбаппе или Холанд» – это новая версия «Месси или Роналду»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейми Каррагер

Легендарный экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер признался, что впечатлен игрой форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда:

«Есть ощущение, что в случае с Холандом нет ничего невозможного. Он оформил хет-трик в дерби – это нечастое явление.

Есть ощущение, что от его приобретения выиграла вся Премьер-лига, а не только «Манчестер Сити». Обычно мы сами выводим игроков на мировой уровень, а не подписываем. Но теперь мы взяли звезду.

Спор «Мбаппе или Холанд» – это новая версия спора «Месси или Роналду». Эрлинг на вершине. Мы можем увидеть такие статистические показатели, каких никогда не видели.

Но больше всего меня поражает его влияние на защитников. Теперь защитники по всей стране на тренировках будут обсуждать Холанда и способы его остановить. Он уже проник в их головы».

Ранее Холанд оформил хет-трик в дерби против «Манчестер Юнайтед».

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Джейми Каррагер Эрлинг Холанд Манчестер Сити
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Источник Daily Mail
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