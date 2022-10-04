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  4. Златан Ибрагимович снимется в итальянском сериале
Италия
04 октября 2022, 08:12 |
305
0

Златан Ибрагимович снимется в итальянском сериале

Пригласил шведа, вероятно, президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис

04 октября 2022, 08:12 |
305
0
Златан Ибрагимович снимется в итальянском сериале
Getty Images/Global Images Ukraine. Златан Ибрагимович

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович, который вчера отпраздновал свой 41-й день рождения, снимется во втором сезоне итальянского комедийного сериала «Vita da Carlo».

Сериал производится платформой «Paramount+», одним из совладельцев которой является президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис. Вероятно, именно он и пригласил Ибрагимовича.

Для шведского форварда это будет уже не первый опыт в кино. Ранее он снялся в фильме «Астерикс и Обеликс: Поднебесная».

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Златан Ибрагимович Милан Аурелио Де Лаурентис
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Источник Milan News
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