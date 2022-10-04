Италия04 октября 2022, 08:12 |
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Златан Ибрагимович снимется в итальянском сериале
Пригласил шведа, вероятно, президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис
04 октября 2022, 08:12 |
305
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Форвард «Милана» Златан Ибрагимович, который вчера отпраздновал свой 41-й день рождения, снимется во втором сезоне итальянского комедийного сериала «Vita da Carlo».
Сериал производится платформой «Paramount+», одним из совладельцев которой является президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис. Вероятно, именно он и пригласил Ибрагимовича.
Для шведского форварда это будет уже не первый опыт в кино. Ранее он снялся в фильме «Астерикс и Обеликс: Поднебесная».
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