Златан Ибрагимович снимется в итальянском сериале

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович, который вчера отпраздновал свой 41-й день рождения, снимется во втором сезоне итальянского комедийного сериала «Vita da Carlo».

Сериал производится платформой «Paramount+», одним из совладельцев которой является президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис. Вероятно, именно он и пригласил Ибрагимовича.

Для шведского форварда это будет уже не первый опыт в кино. Ранее он снялся в фильме «Астерикс и Обеликс: Поднебесная».