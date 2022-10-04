Президент Кривбасса: «Даже не было мысли увольнять Вернидуба»

Президент «Кривбасса» Константин Караманиц заявил, что вопрос об увольнении главного тренера команды Юрия Вернидуба даже не поднимался:

«У нас даже не было в мыслях, чтобы что-то менять. На сегодняшний день мы работаем, чтобы усилить состав. Вскоре к нам должны присоединиться два легионера.

Все мысли о том, как усилиться и улучшить игру, и о том, чтобы сделать команду более психологически устойчивой. Чтобы «Кривбасс» мог сражаться в каждой игре так, как в матче с «Зарей».