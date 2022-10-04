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  4. Президент Кривбасса: «Даже не было мысли увольнять Вернидуба»
Украина. Премьер лига
04 октября 2022, 07:20 |
132
0

Президент Кривбасса: «Даже не было мысли увольнять Вернидуба»

Константин Караманиц – о будущем тренера «Кривбасса»

04 октября 2022, 07:20 |
132
0
Президент Кривбасса: «Даже не было мысли увольнять Вернидуба»
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Президент «Кривбасса» Константин Караманиц заявил, что вопрос об увольнении главного тренера команды Юрия Вернидуба даже не поднимался:

«У нас даже не было в мыслях, чтобы что-то менять. На сегодняшний день мы работаем, чтобы усилить состав. Вскоре к нам должны присоединиться два легионера.

Все мысли о том, как усилиться и улучшить игру, и о том, чтобы сделать команду более психологически устойчивой. Чтобы «Кривбасс» мог сражаться в каждой игре так, как в матче с «Зарей».

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Константин Караманиц Кривбасс Кривой Рог Юрий Вернидуб
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Источник ФК Кривбасс
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