Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Несколько раз интерес ко мне проявлял Реал»

Форвард испанской «Барселоны» Роберт Левандовски пояснил, по каким именно критериям он летом этого года выбрал именно «Барселону» в качестве своего нового клуба.

«Несколько раз интерес ко мне проявлял «Реал», но, увидев стремление «Барселоны» подписать меня, я понял, что мой трансфер туда возможен.

Я знал, что следующим в моей карьере должен стать этот шаг», – признался Левандовски.

Напомним, 35-летний Роберт Левандовски летом 2022 года сменил мюнхенскую «Баварию» на «Барселону».

В настоящий момент поляк имеет в стане «сине-гранатовых» невероятную серию, которая идет каталонской команде во благо.