Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Несколько раз интерес ко мне проявлял Реал»
Польский нападающий рассказал о выборе, который ему пришлось сделать
Форвард испанской «Барселоны» Роберт Левандовски пояснил, по каким именно критериям он летом этого года выбрал именно «Барселону» в качестве своего нового клуба.
«Несколько раз интерес ко мне проявлял «Реал», но, увидев стремление «Барселоны» подписать меня, я понял, что мой трансфер туда возможен.
Я знал, что следующим в моей карьере должен стать этот шаг», – признался Левандовски.
Напомним, 35-летний Роберт Левандовски летом 2022 года сменил мюнхенскую «Баварию» на «Барселону».
В настоящий момент поляк имеет в стане «сине-гранатовых» невероятную серию, которая идет каталонской команде во благо.
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