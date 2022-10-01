Невероятная серия Левандовски, Барселона снова обогнала Реал

«Барселона» в матче чемпионата Испании обыграла «Мальорку» со счетом 1:0 и снова вышла в лидеры, опережая «Реал» на один пункт, но мадридцы свой матч тура еще не сыграли.

Очередной гол забил Роберт Левандовски, который в Ла Лиге находится на серии из 6 матчей с забитыми голами. За этот отрезок поляк оформил 9 голов.

Чемпионат Испании. 7-й тур

Мальорка - Барселона 0:1

Гол: Левандовски, 20

Мальорка: Райкович, Маффео, Вальент, Райлло, Копете, Коста (Куфре, 77), Де Галаррета (Жуниор, 85), Баба, Санчес (Родригес, 67), Мурики, Ли Канг

Барселона: тер Штеген, Бальде, Пике, Кристенсен, Альба (Серхи, 80), Бускетс, Гави, Кессье (Педри, 67), Фати (Рафинья, 67), Дембеле (Торрес, 80), Левандовски