Испания02 октября 2022, 03:00 | Обновлено 02 октября 2022, 03:27
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Мальорка – Барселона – 0:1. Левандовски принес победу. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 7-го тура Ла Лиги
02 октября 2022, 03:00 | Обновлено 02 октября 2022, 03:27
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Вчера, 1 октября, состоялся матч 7-го тура чемпионата Испании по футболу между «Мальоркой» и «Барселоной».
Единственный гол забил форвард «каталонцев» Роберт Левандовски.
Чемпионат Испании по футболу. 7-й тур
Ла Лига. 1 октября
«Мальорка» – «Барселона» – 0:1
Гол: Левандовски, 20
Смотрите видео гола и обзор матча:
ГОЛ! 0:1 Левандовски, 20 мин.
События матча
20’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
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