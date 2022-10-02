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Мальорка
01.10.2022, FT 0 : 1
Барселона
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Испания
02 октября 2022, 03:00 | Обновлено 02 октября 2022, 03:27
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0

Мальорка – Барселона – 0:1. Левандовски принес победу. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 7-го тура Ла Лиги

02 октября 2022, 03:00 | Обновлено 02 октября 2022, 03:27
60
0
Мальорка – Барселона – 0:1. Левандовски принес победу. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Вчера, 1 октября, состоялся матч 7-го тура чемпионата Испании по футболу между «Мальоркой» и «Барселоной».

Единственный гол забил форвард «каталонцев» Роберт Левандовски.

Чемпионат Испании по футболу. 7-й тур

Ла Лига. 1 октября

«Мальорка» – «Барселона» – 0:1

Гол: Левандовски, 20

Смотрите видео гола и обзор матча:

ГОЛ! 0:1 Левандовски, 20 мин.

События матча

20’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
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Мальорка Роберт Левандовски Барселона чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор Ла Лига
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Источник Sport.ua
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