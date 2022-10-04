Антонио КОНТЕ: «Мои команды никогда не пропускали шесть мячей»

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте дал ответ недоброжелателям, которым не нравится стиль игры «шпор» под его руководством. Итальянец вспомнил встречу последнего тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», в которой «горожан» выиграли со счетом 6:3.

«Когда вы проигрываете, вы должны оправдываться, а когда вы выигрываете, это должен делать соперник. Но для меня важно попытаться разработать план, чтобы поставить моих игроков в наилучшую возможную ситуацию для использования их характеристик. В противном случае может случиться так, что вы пропустите шесть, семь или восемь мячей. В Англии такое происходило много раз.

В моей карьере такого никогда, никогда не случалось, и я не люблю играть открыто, уступать много пространства и пропускать шесть, семь или восемь мячей. Я побеждал в Англии и побеждал в других чемпионатах, и я думаю, что могу научить футболу многих людей», – заявил Конте.

В минувший уик-энд «Тоттенхэм» Конте проиграл в АПЛ лондонскому «Арсеналу» со счетом 1:3. В таблице чемпионата Англии «шпоры» занимают 3 место, имея 17 очков. Лидируют «канониры», у которых 21 пункт.