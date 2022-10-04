Шесть городов Франции объявили бойкот ЧМ-2022

Городской совет Парижа сообщил, что шесть французских городов намерены бойкотировать матчи чемпионата мира по футболу 2022 года, который состоится в Катаре.

В Париже, Лилле, Страсбурге, Реймсе, Бордо и Марселе не будут никаких мероприятий, а также организации трансляций матчей мундиаля на больших экранах, и вообще упоминаний о турнире. Данное решение властей городов – акт протеста против Катара.

Министр спорта французской столицы Пьер Рабадан заявил, что такой протест продиктован условиями организации грядущего чемпионата мира, как в экологическом, так и в социальном аспектах.

Напомним, чемпионат мира состоится в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Ранее сообщалось о заработке организаторов мундиаля 2022 года.