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  4. Шесть городов Франции объявили бойкот ЧМ-2022
Чемпионат мира
04 октября 2022, 04:32 | Обновлено 04 октября 2022, 04:52
38
0

Шесть городов Франции объявили бойкот ЧМ-2022

К Катару имеются серьезные претензии

04 октября 2022, 04:32 | Обновлено 04 октября 2022, 04:52
38
0
Шесть городов Франции объявили бойкот ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine

Городской совет Парижа сообщил, что шесть французских городов намерены бойкотировать матчи чемпионата мира по футболу 2022 года, который состоится в Катаре.

В Париже, Лилле, Страсбурге, Реймсе, Бордо и Марселе не будут никаких мероприятий, а также организации трансляций матчей мундиаля на больших экранах, и вообще упоминаний о турнире. Данное решение властей городов – акт протеста против Катара.

Министр спорта французской столицы Пьер Рабадан заявил, что такой протест продиктован условиями организации грядущего чемпионата мира, как в экологическом, так и в социальном аспектах.

Напомним, чемпионат мира состоится в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Ранее сообщалось о заработке организаторов мундиаля 2022 года.

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Источник Le Parisien
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