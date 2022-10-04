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Лига чемпионов
04 октября 2022, 00:33 | Обновлено 04 октября 2022, 01:52
163
0

Сколько заработают организаторы чемпионата мира 2022 по футболу?

Неплохо

04 октября 2022, 00:33 | Обновлено 04 октября 2022, 01:52
163
0
Сколько заработают организаторы чемпионата мира 2022 по футболу?
FIFA World Cup

На проведении будущего чемпионата мира по футболу власти Катара заработают около 9 млрд долларов. Об этом сообщил исполнительный директор турнира Насер Аль Хатер.

По его словам, выручка от проведения соревнований составит около 17 млрд долларов. Общие расходы на инфраструктуру составят примерно 8 млрд долларов, что примерно соответствует расходам на предыдущие чемпионаты мира. Выходит, что чистая прибыль организаторов будет составлять примерно 9 млрд.

Насер Аль Хатер также отметил, что, как свидетельствуют результаты исследований, смотреть матчи мундиаля будут около 3-4 млрд. человек.

Сообщается, что Катар посетят около миллиона человек, в том числе 12 тысяч представителей СМИ.

Ранее стало известно, что Роналду не появится на постерах мундиаля.

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Источник Динамомания
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