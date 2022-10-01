Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роналду не появится на постерах ЧМ-2022
Чемпионат мира
01 октября 2022, 17:01 |
310
0

Роналду не появится на постерах ЧМ-2022

Португалия выбирает между Жотой и Фернандешем

01 октября 2022, 17:01 |
310
0
Роналду не появится на постерах ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Лидер сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду не появится на постерах чемпионата мира в Катаре.

Каждая страна, которая участвует в турнире, выберет по одному игроку, изображение которого появится на небоскрёбе в Дохе на 75-футовом плакате.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Роналду не попадёт на постер своей национальной команды. Вместо него могут изобразить нападающего «Ливерпуля» Диогу Жоту или одноклубника Криштиану полузащитника Бруну Фернандеша.

Ранее Бруну Фернандеш высказался о игре вместе с Криштиану.

По теме:
Гарет Бэйл запустил свою марку пива
Клубы АПЛ могут провести товарищеские матчи во время ЧМ
Катар купил право провести ЧМ? Президент ПСЖ оказался замешан в скандал
Бруну Фернандеш Диогу Жота Криштиану Роналду ЧМ-2022 по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Daily Mail
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров будет зарабатывать в сборной Украины вдвое меньше, чем Шевченко
Футбол | 01 октября 2022, 09:24 15
Ребров будет зарабатывать в сборной Украины вдвое меньше, чем Шевченко
Ребров будет зарабатывать в сборной Украины вдвое меньше, чем Шевченко

Наставнику «Аль-Айна» придется пойти на понижение оклада ради национальной команды

ФОТО. Счастливый момент. Украинский биатлонист женился на швейцарке
Биатлон | 01 октября 2022, 02:40 0
ФОТО. Счастливый момент. Украинский биатлонист женился на швейцарке
ФОТО. Счастливый момент. Украинский биатлонист женился на швейцарке

Сергей Семенов и Аита Гаспарин узаконили свои отношения

Стало известно, какую работу может получить Петраков в случае отставки
Футбол | 01.10.2022, 08:35
Стало известно, какую работу может получить Петраков в случае отставки
Стало известно, какую работу может получить Петраков в случае отставки
Сняла маску? Натурализованная Украиной россиянка изменила риторику о войне
Биатлон | 01.10.2022, 15:45
Сняла маску? Натурализованная Украиной россиянка изменила риторику о войне
Сняла маску? Натурализованная Украиной россиянка изменила риторику о войне
Металлист – Шахтер. Донецкий клуб начнет встречу без легионеров
Футбол | 01.10.2022, 16:15
Металлист – Шахтер. Донецкий клуб начнет встречу без легионеров
Металлист – Шахтер. Донецкий клуб начнет встречу без легионеров
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Леоненко жестко наехал на Вацко после неудачи с Шотландией
Леоненко жестко наехал на Вацко после неудачи с Шотландией
29.09.2022, 19:04 11
Футбол
Жена Усика: «Крым, очнись. Я 7 месяцев достучаться не могу»
Жена Усика: «Крым, очнись. Я 7 месяцев достучаться не могу»
01.10.2022, 09:42 4
Бокс
Вся Европа проиграла. Определились полуфиналисты женского ЧМ по баскетболу
Вся Европа проиграла. Определились полуфиналисты женского ЧМ по баскетболу
29.09.2022, 20:19
Баскетбол
Пять самых лояльных своим клубам футболистов украинской Премьер-лиги
Пять самых лояльных своим клубам футболистов украинской Премьер-лиги
30.09.2022, 11:20 2
Футбол
Женский чемпионат мира 2022 по баскетболу: расписание и результаты
Женский чемпионат мира 2022 по баскетболу: расписание и результаты
01.10.2022, 11:00 6
Баскетбол
Cборная Украины U-21 при жеребьевке Евро-2023 будет в четвертой корзине
Cборная Украины U-21 при жеребьевке Евро-2023 будет в четвертой корзине
30.09.2022, 00:05 1
Футбол
ВИДЕО. УСИК – кремлеву: «Вам не удастся сломить дух наших парней»
ВИДЕО. УСИК – кремлеву: «Вам не удастся сломить дух наших парней»
30.09.2022, 20:16 1
Бокс
Сборную Украины временно может возглавить помощник Реброва
Сборную Украины временно может возглавить помощник Реброва
30.09.2022, 22:35 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности