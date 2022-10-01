Роналду не появится на постерах ЧМ-2022

Лидер сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду не появится на постерах чемпионата мира в Катаре.

Каждая страна, которая участвует в турнире, выберет по одному игроку, изображение которого появится на небоскрёбе в Дохе на 75-футовом плакате.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Роналду не попадёт на постер своей национальной команды. Вместо него могут изобразить нападающего «Ливерпуля» Диогу Жоту или одноклубника Криштиану полузащитника Бруну Фернандеша.

Ранее Бруну Фернандеш высказался о игре вместе с Криштиану.