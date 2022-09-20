Бруну ФЕРНАНДЕШ: «Рядом с Роналду приятно играть»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш не считает, что его игровой спад связан с переходом Криштиану Роналду:

«Большинство ассистов в прошлом сезоне я сделал на Роналду, так что не думаю, что винить его справедливо. Я просто провел слабый сезон с точки зрения статистики. Не думаю, что это связано с Криштиану или со мной.

До его перехода я еще бил пенальти, но в прошлом сезоне я дважды исполнял их и не реализовал оба. Поэтому я не могу винить Криштиану за то, что он бьет пенальти, особенно учитывая тот факт, что он их реализует.

Когда я не забил «Арсеналу» с пенальти в апреле, именно Роналду дал мне мяч и сказал: «Иди и забей». Я не забил, но почувствовал, что он доверил мне возможность проявить себя в важный момент. Так что не думаю, что дело в Криштиану. Дело в том, что я не сделал максимум ради голов или ассистов.

Мы с Роналду вместе играем за сборную. Когда я забиваю, он находится на поле. Играть на позиции десятки с Криштиану в команде – это приятно, на самом деле, ведь соперники очень уважают Роналду, и это создает большее пространство для меня. Соперники боятся, что он получит мяч и забьет. Его хотят сдержать, а поэтому зоны, где он располагается, перегружены. Например, я сделал дубль Северной Македонии [в матче плей-офф за выход на ЧМ-2022]. Один мяч я забил с его передачи, а второй – после его забегания, благодаря которому у меня появилось пространство.

Я сыграл четыре последних матча АПЛ, и Криштиану не выходил в старте. Я забил всего один гол. Так что дело не в Криштиану. Речь об импульсе и выборе нужного момента. Иногда что-то не получается, а иногда все идет хорошо.

Очевидно, рядом с Роналду приятно играть, когда ты должен раздавать передачи. Если сделать качественный пас на него, он обязательно забьет».