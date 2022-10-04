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  4. Безудержная радость от победы. Отец Неймара сломал ребра на вечеринке
Франция
04 октября 2022, 03:20 | Обновлено 04 октября 2022, 03:25
135
0

Безудержная радость от победы. Отец Неймара сломал ребра на вечеринке

Неймар-старший здорово повеселился

04 октября 2022, 03:20 | Обновлено 04 октября 2022, 03:25
135
0
Безудержная радость от победы. Отец Неймара сломал ребра на вечеринке
Instagram. Отец (слева) и сын Неймары

Отец Неймара попал в больницу прямо с вечеринки, которую он организовал в честь победы сборной Бразилии в товарищеском матче с командой Туниса (5:1).

Сообщается, что родитель бразильского нападающего французского «ПСЖ» упал с лестницы. В момент падения он держал в руке какой-то напиток. Как следствие, падение привело к перелому ребер и порезам руки. Неймар-старший сразу же был доставлен в больницу.

Согласно данным источника, 57-летний Неймар-старший сможет восстановиться без каких-либо серьезных трудностей.

Напомним, Неймар-младший в поединке с Тунисом забил свой 75-й гол за сборную Бразилии, появившись в рядах команды на поле в 121 раз.

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