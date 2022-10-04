03.10.2022, FT 2 : 1
Испания04 октября 2022, 02:58 | Обновлено 04 октября 2022, 03:01
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Райо Вальекано – Эльче – 2:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 7-го тура чемпионата Испании
04 октября 2022, 02:58 | Обновлено 04 октября 2022, 03:01
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Во встрече 7-го тура Ла Лиги «Райо Вальекано» одержал домашнюю волевую победу над «Эльче», забив решающий гол в компенсированное время – 2:1.
Видеообзор матча
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