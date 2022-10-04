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Чемпионат Испании
Райо Вальекано
03.10.2022, FT 2 : 1
Эльче
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Испания
04 октября 2022, 00:15 | Обновлено 04 октября 2022, 00:25
26
0

До победного конца. Райо Вальекано вырвал победу у Эльче

Сыгран заключительный матч 7 тура чемпионата Испании

04 октября 2022, 00:15 | Обновлено 04 октября 2022, 00:25
26
0
До победного конца. Райо Вальекано вырвал победу у Эльче
Getty Images/Global Images Ukraine

В Мадриде на «Эстадио де Вальекас» в поединке 7 тура Ла Лиги сезона-2022/2023 отношения выяснили «Райо Вальекано» и «Эльче».

Гости повели в счете на 32-й минуте, но вскоре получили ответный гол – 1:1. Мирный результат сохранялся практически до самого финального свистка. Лишь в компенсированное время усилиями Лопеса игроки «Райо» смогли вырвать победу – 2:1.

В таблице испанского чемпионата «Райо Вальекано» с 10 очками занимает 10 место. У «Эльче» 20 позиция при одном набранном пункте. Лидируют в Ла Лиге «Барселона» и «Реал», у которых по 19 очков.

Чемпионат Испании. 7-й тур

Райо Вальекано – Эльче – 2:1

Голы: Бойе, 32 (0:1). Камельо, 40 (1:1). Лопес, 90+5 (2:1).

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Ла Лига чемпионат Испании по футболу Райо Вальекано Эльче
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Источник Sport.ua
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