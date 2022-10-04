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Англия
04 октября 2022, 01:22 | Обновлено 04 октября 2022, 01:33
32
0

Испанец Бенитес может стать главным тренером «Ноттингема»

В стане «лесников» возможна тренерская рокировка

04 октября 2022, 01:22 | Обновлено 04 октября 2022, 01:33
32
0
Испанец Бенитес может стать главным тренером «Ноттингема»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Бенитес

В ближайшее время пост наставника «Ноттингем Форест» может покинуть Стив Купер. «Ловкие деревья» под руководством 42-летнего валлийского специалиста потерпели пять поражений подряд с общим счетом 4:18.

В понедельник, 3 октября, в 9-м туре АПЛ «Форест» уступил в гостях со счетом 0:4 «Лестеру», занимавшему до этого последнее место в турнирной таблице.

Сообщается, что после возможного увольнения Купера одним из претендентов на его место является Рафаэль Бенитес, известный по работе в «Ливерпуле» и «Эвертоне». У испанца хорошие отношения с Ли Чарнли, занимающим в «Ноттингеме» должность советника.

10 октября «Форест» ждет встреча чемпионата Англии с «Астон Виллой».

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Рафаэль Бенитес чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Стив Купер
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Источник The Telegraph
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