Во вторник, 4 октября «Интер» в третьем туре Лиги чемпионов дома примет «Барселону». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью сервиса MEGOGO.

«Интер» – «Барселона». Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

После двух туров «Интер» и «Барселона» делят второе-третье место в группе, имея по три очка в активе.