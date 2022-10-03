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  4. Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Интер – Барселона
Лига чемпионов
03 октября 2022, 23:47 |
43
0

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Интер – Барселона

Матч третьего тура Лиги чемпионов

03 октября 2022, 23:47 |
43
0
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Интер – Барселона
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 4 октября «Интер» в третьем туре Лиги чемпионов дома примет «Барселону». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью сервиса MEGOGO.

«Интер» – «Барселона». Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

После двух туров «Интер» и «Барселона» делят второе-третье место в группе, имея по три очка в активе.

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Источник Sport.ua
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