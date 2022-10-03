Лига чемпионов03 октября 2022, 23:47 |
43
0
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Интер – Барселона
Матч третьего тура Лиги чемпионов
03 октября 2022, 23:47 |
43
0
Во вторник, 4 октября «Интер» в третьем туре Лиги чемпионов дома примет «Барселону». Начало матча – в 22:00 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью сервиса MEGOGO.
«Интер» – «Барселона». Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
После двух туров «Интер» и «Барселона» делят второе-третье место в группе, имея по три очка в активе.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 03 октября 2022, 08:25 6
Невероятная дичь произошла на стадионе Канджурухан в Восточной Яве
Футбол | 03 октября 2022, 02:11 11
Украинский голкипер провел первый в сезоне матч за мадридский клуб
Футбол | 03.10.2022, 23:05
Футбол | 03.10.2022, 00:40
Футбол | 03.10.2022, 20:40
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
02.10.2022, 03:40
02.10.2022, 19:00 4
02.10.2022, 18:49 47
02.10.2022, 18:13 2
03.10.2022, 08:59 76
Война
02.10.2022, 14:56 59
02.10.2022, 23:59 6