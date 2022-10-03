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Лига чемпионов
03 октября 2022, 23:47 | Обновлено 03 октября 2022, 23:51
185
0

Стало известно, сможет ли Модрич сыграть против Шахтера в ЛЧ

Хорват все таки успеет восстановиться

03 октября 2022, 23:47 | Обновлено 03 октября 2022, 23:51
185
0
Стало известно, сможет ли Модрич сыграть против Шахтера в ЛЧ
Instagram. Лука Модрич

Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич сможет сыграть в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против донецкого «Шахтера».

Сообщается, что 37-летний футболист успеет восстановиться после повреждения, которое он получил в матче Лиги наций.

Из-за этой травмы Лука не сыграл за «Реал» против «Осасуны» в матче 8-го тура Ла Лиги.

Матч «Реал» – «Шахтер» состоится 5 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

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Источник El Mundo Deportivo
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