Лига чемпионов03 октября 2022, 23:47 | Обновлено 03 октября 2022, 23:51
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Стало известно, сможет ли Модрич сыграть против Шахтера в ЛЧ
Хорват все таки успеет восстановиться
03 октября 2022, 23:47 | Обновлено 03 октября 2022, 23:51
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Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич сможет сыграть в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против донецкого «Шахтера».
Сообщается, что 37-летний футболист успеет восстановиться после повреждения, которое он получил в матче Лиги наций.
Из-за этой травмы Лука не сыграл за «Реал» против «Осасуны» в матче 8-го тура Ла Лиги.
Матч «Реал» – «Шахтер» состоится 5 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.
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