Модрич может не сыграть против Шахтера в ЛЧ

Полузащитник Лука Модрич вернулся в расположение мадридского «Реала» после матчей Лиги наций за сборную Хорватии с повреждением.

Полузащитник уже прошел обследование на базе испанского клуба, показавшее перегрузку мышц бедер.

Сообщается, что хорвату понадобится около 10 дней для восстановления. В этот период времени Реал сыграет три матча: с «Осасуной», «Шахтером» и «Хетафе».

В тренерском штабе «Реала» надеются, что Модрич полностью восстановится до 16 октября, когда «сливочные» сыграют Эль-Классико против «Барселоны».

Ранее Лука обновил возрастной рекорд сборной.