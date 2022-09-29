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Лига чемпионов
29 сентября 2022, 00:45 |
67
0

Модрич может не сыграть против Шахтера в ЛЧ

Хорват вернулся в мадридский «Реал» с повреждением

29 сентября 2022, 00:45 |
67
0
Модрич может не сыграть против Шахтера в ЛЧ
Instagram. Лука Модрич

Полузащитник Лука Модрич вернулся в расположение мадридского «Реала» после матчей Лиги наций за сборную Хорватии с повреждением.

Полузащитник уже прошел обследование на базе испанского клуба, показавшее перегрузку мышц бедер.

Сообщается, что хорвату понадобится около 10 дней для восстановления. В этот период времени Реал сыграет три матча: с «Осасуной», «Шахтером» и «Хетафе».

В тренерском штабе «Реала» надеются, что Модрич полностью восстановится до 16 октября, когда «сливочные» сыграют Эль-Классико против «Барселоны».

Ранее Лука обновил возрастной рекорд сборной.

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Источник Sport.es
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