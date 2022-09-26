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Лига наций
26 сентября 2022, 09:15 | Обновлено 26 сентября 2022, 09:16
780
0

Модрич обновил возрастной рекорд сборной Хорватии

Хавбек-ветеран продолжает забивать

26 сентября 2022, 09:15 | Обновлено 26 сентября 2022, 09:16
780
0
Модрич обновил возрастной рекорд сборной Хорватии
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

37-летний уроженец Задара Лука Модрич стал автором одного из голов хорватской сборной в матче Лиги наций с командой Австрии (3:1). Полузащитник отличился в возрасте 37 лет и 16 дней. Он обошел Нико Ковача, который имеет в активе гол за сборную в возрасте 36 лет и 327 дней.

Модрич, который защищает цвета сборной Хорватии с 2006 года, имеет на своем счету 154 матча за команду и 23 гола. В составе сборной Хорватии Лука играл в финале чемпионата мира-2018.

Напомним, Хорватия в выездном поединке Лиги наций победила Австрию со счетом 3:1 и вышла в плей-офф турнира, заняв первое место в группе 1 Дивизиона А.

Ранее сообщалось, что Лука Модрич может продлить контракт с мадридским «Реалом» до 2024 года.

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Источник Sport.ua
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