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Испания
22 сентября 2022, 05:00 |
47
0

Модрич может продлить контракт с Реалом до 2024 года

37-летний хорват не спешит с завершением карьеры

22 сентября 2022, 05:00 |
47
0
Модрич может продлить контракт с Реалом до 2024 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Полузащитник «Реала» Лука Модрич может продлить контракт с клубом до 2024 года.

По данным источника, 37-летний хорват не закончит карьеру, пока физические кондиции будут позволять ему играть. В следующем году мадридский клуб обсудит с Модричем подписание нового контракта сроком до 2024 года.

Отмечается, что ни «Реал», ни игрок не будут спешить в этом вопросе.

Кроме того, «Реал» хочет, чтобы Модрич работал в системе клуба после завершения карьеры.

Ранее сообщалось, что «Реал» планирует продлить контракт с Анчелотти.

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Лука Модрич Реал Мадрид продление контракта
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Источник AS
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