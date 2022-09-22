Модрич может продлить контракт с Реалом до 2024 года
37-летний хорват не спешит с завершением карьеры
Полузащитник «Реала» Лука Модрич может продлить контракт с клубом до 2024 года.
По данным источника, 37-летний хорват не закончит карьеру, пока физические кондиции будут позволять ему играть. В следующем году мадридский клуб обсудит с Модричем подписание нового контракта сроком до 2024 года.
Отмечается, что ни «Реал», ни игрок не будут спешить в этом вопросе.
Кроме того, «Реал» хочет, чтобы Модрич работал в системе клуба после завершения карьеры.
Ранее сообщалось, что «Реал» планирует продлить контракт с Анчелотти.
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