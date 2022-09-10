Реал планирует продлить контракт с Анчелотти
Руководство мадридского клуба в восторге от работы итальянского тренера
Мадридский «Реал» планирует продлить контракт с главным тренером команды Карло Анчелотти.
По данным источника, 63-летний специалист пользуется уважением футболистов команды, а президент «сливочных» Флорентино Перес в восторге от работы итальянского тренера.
Сообщается, что клуб консультируется с Анчелотти по многим долгосрочным спортивным проектам. Действующий контракт Анчелотти с «Реалом», который он подписал в 2021 году, рассчитан до лета 2024-го.
Напомним, под руководством Анчелотти «Реал» в прошлом сезоне выиграл чемпионат Испании, Суперкубок страны и Лигу чемпионов.
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