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Испания
10 сентября 2022, 12:19 | Обновлено 10 сентября 2022, 12:30
213
0

Реал планирует продлить контракт с Анчелотти

Руководство мадридского клуба в восторге от работы итальянского тренера

10 сентября 2022, 12:19 | Обновлено 10 сентября 2022, 12:30
213
0
Реал планирует продлить контракт с Анчелотти
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Мадридский «Реал» планирует продлить контракт с главным тренером команды Карло Анчелотти.

По данным источника, 63-летний специалист пользуется уважением футболистов команды, а президент «сливочных» Флорентино Перес в восторге от работы итальянского тренера.

Сообщается, что клуб консультируется с Анчелотти по многим долгосрочным спортивным проектам. Действующий контракт Анчелотти с «Реалом», который он подписал в 2021 году, рассчитан до лета 2024-го.

Напомним, под руководством Анчелотти «Реал» в прошлом сезоне выиграл чемпионат Испании, Суперкубок страны и Лигу чемпионов.

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Карло Анчелотти Реал Мадрид продление контракта
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Источник Marca
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