Андрей ЛУНИН: «К себе у меня вопросов нет, все остальное решает Анчелотти»
Украинский вратарь не хочет покидать Мадрид
Вратарь Андрей Лунин рассказал о том, почему летом решил не менять команду и остался в «Реале», несмотря на статус резервного кипера.
«Мое дело - использовать каждый матч, который мне дают. В прошлом сезоне я сыграл 5 матчей. Я считаю, что воспользовался максимально этими шансами, 2 или 3 раза попал в сборную тура. К себе у меня вопросов нет, а все остальное решает тренер».
«Я давно решил, что остаюсь в «Реале». Если коротко, то я уже два года здесь отработал, играл и официальные матчи, и в предсезонке. Я не хочу, чтобы два года пропали, а там посмотрим».
«Никто не знает, что будет через год или два. Я хочу достичь своей цели», - сказал Лунин в интервью программе Київський торт.
В нынешнем сезоне Лунин в официальных матчах не играл, а основным вратарем остается Тибо Куртуа.
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