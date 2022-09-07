Андрей ЛУНИН: «К себе у меня вопросов нет, все остальное решает Анчелотти»

Вратарь Андрей Лунин рассказал о том, почему летом решил не менять команду и остался в «Реале», несмотря на статус резервного кипера.

«Мое дело - использовать каждый матч, который мне дают. В прошлом сезоне я сыграл 5 матчей. Я считаю, что воспользовался максимально этими шансами, 2 или 3 раза попал в сборную тура. К себе у меня вопросов нет, а все остальное решает тренер».

«Я давно решил, что остаюсь в «Реале». Если коротко, то я уже два года здесь отработал, играл и официальные матчи, и в предсезонке. Я не хочу, чтобы два года пропали, а там посмотрим».

«Никто не знает, что будет через год или два. Я хочу достичь своей цели», - сказал Лунин в интервью программе Київський торт.

В нынешнем сезоне Лунин в официальных матчах не играл, а основным вратарем остается Тибо Куртуа.