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Лига чемпионов
03 октября 2022, 23:18 | Обновлено 03 октября 2022, 23:22
58
0

Симоне ИНДЗАГИ: «Четко осознаем важность матча с Барселоной»

Наставник «Интера» - о предстоящей встрече с «Барселоной»

03 октября 2022, 23:18 | Обновлено 03 октября 2022, 23:22
58
0
Симоне ИНДЗАГИ: «Четко осознаем важность матча с Барселоной»
Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Индзаги

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги перед игрой 3-го тура Лиги чемпионов с «Барселоной» высказал мнение о силе каталонской команды.

«Барселона» – сильная команда. Это один из трех клубов, которые демонстрируют лучший футбол в Европе. Мы четко осознаем важность этого матча. Игроки «Барселоны» агрессивны в отборе мяча и знают, как нужно действовать при владении мячом. Теперь у каталонцев есть Левандовски, который является отличным футболистом.

Конечно, сейчас мы в трудной ситуации. Мы уже заплатили за свои ошибки в матче с «Баварией», несмотря на то, что провели неплохой матч. Теперь каждый должен показать большее, включая меня», – рассказал Индзаги.

Поединок «Интер» - «Барселона» состоится во вторник, 4 октября, начало – в 22:00 по киевскому времени. В таблице группы С «Интер» занимает 3 место, а «Барселона» идет второй. Обе команды имеют по 3 очка. Лидирует «Бавария», у которой 6 пунктов. Замыкает квартет «Виктория Пльзень» (0 очков).

Ранее о планах «Барселоны» на предстоящий матч с «Интером» рассказал наставник «сине-гранатовых» Хави.

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Источник Marca
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