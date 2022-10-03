ХАВИ: «Барселона хочет воспользоваться не лучшей формой Интера»

Главный тренер «Барселоны» Хави в преддверии поединка с миланским «Интером» в 3-м туре Лиги чемпионов заявил, что его команда настраивается исключительно на победу, и знает, за счет чего она сможет ее добиться.

«Это очень важная для нас игра. Не решающая, но очень важная. После поражения в матче с «Баварией» нам нужны эти три очка. Они будут жизненно важны в дальнейшем. Вот почему мы собираемся показать, что способны победить на таком стадионе.

Нам нужно будет сыграть так же, как в Мюнхене, но более эффективно. Мы постараемся доминировать и воспользоваться тем, что «Интер» не в лучшей форме. Возможно, он будет действовать агрессивнее, жестче в защите из-за этого, но мы должны навязать ему свою игру.

Я не хочу менять стиль, который сделал клуб великим. Но я хочу адаптировать игру команды к действиям соперника. Мы всегда изучаем тех, против кого играем. Если мы вносим изменения, то для того, чтобы проявлять себя еще ярче. Такова наша ДНК, такова ДНК «Барсы», – признался Хави.

Игра «Интер» – «Барселона» состоится во вторник, 4 октября, начало – в 22:00 по киевскому времени.

В таблице группы С лидирует «Бавария», у которой 6 очков из шести. «Барселона» – вторая, «Интер» – третий. Обе команды имеют по 3 пункта. Замыкает квартет «Виктория Пльзень», имеющая 0 очков.