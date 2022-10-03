Холанд – машина. На его счету 103 гола в первых 100 матчах в топ евролигах

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд достиг отметки в 100 матчей за клубы в ведущих европейских чемпионатах. Он до «горожан», как известно, защищал в Германии цвета дортмундской «Боруссии».

В сыгранных поединках в национальных чемпионатах Холанд забил 103 гола. Напомним, в последнем матче за «Манчестер Сити», против «Манчестер Юнайтед» в 9-м туре АПЛ (6:3), он оформил хет-трик.

Ранее в первых 100 матчах за команды из топ-лиг Европы больше всех забил Ромарио – 90 голов. У Килиана Мбаппе было 48 голов, Роберт Левандовски отметился 43 голами, Лионель Месси забил 41 гол. А Криштиану Роналду и вовсе отличился только 16 раз.