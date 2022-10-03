Пьер-Эмерик ОБАМЕЯНГ: «Челси должен обыграть Милан»

Форвард лондонского «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг дал оценку настрою коллектива на предстоящий поединок 3-го тура Лиги чемпионов с «Миланом». По признанию габонского нападающего, «синим» необходимо только побеждать в свете стремления выйти в плей-офф турнира.

«Возможно, мы наберем свои первые три очка дома. Я думаю, что это действительно важно – если мы хотим пройти групповой этап, мы должны выиграть эту встречу. Эти две игры являются ключевыми, и нам нужно будет проявить характер, как мы это сделали против «Кристал Пэлас» в субботу, и выиграть каждую из них», – заявил Обамеянг.

Матч «Челси» – «Милан» состоится в среду, 5 октября, в Лондоне, начало – в 22:00 по киевскому времени. В 4 туре Лиги чемпионов команды 11 октября выяснят отношения в Милане.

Сейчас «Челси» в таблице группы Е занимают последнее место, имея 1 очко. «Милан» лидирует с 4 пунктами.

Ранее сообщалось, что лондонский «Челси» достиг принципиальной договоренности с вингером «РБ Лейпциг» Кристофером Нкунку.