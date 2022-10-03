Тренер Львова получил в беларуси 13 суток ареста

Тренер вратарей футбольного клуба «Львов» Василий Хомутовский получил 13 суток ареста за пересылку материалов из Телеграм-канала, который признан в беларуси экстремистским.

Как известно, 44-летний специалист несколько дней назад был задержан на родине, в беларуси, куда он приехал для проведения операции на колене. Сообщалось, что Хомутовскому грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Будучи игроком, Василий Хомутовский, на счету которого 26 матчей за белорусскую сборную, защищал среди прочего цвета «Металлиста», «Таврии», московского и минского «Динамо», БАТЭ и «Стяуа» из Румынии.