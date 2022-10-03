Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Их 27. Шахтер огласил заявку на матч с Реалом
Лига чемпионов
03 октября 2022, 21:13 | Обновлено 03 октября 2022, 21:35
669
0

Их 27. Шахтер огласил заявку на матч с Реалом

«Горняки» готовы к игре в столице Испании

03 октября 2022, 21:13 | Обновлено 03 октября 2022, 21:35
669
0
Их 27. Шахтер огласил заявку на матч с Реалом

Донецкий «Шахтер» обнародовал заявку команды на поединок 3-го тура Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». В нее вошли 27 футболистов, включая четырех голкиперов.

Ранее сообщалось, что матч «Реал» - «Шахтер» будет судить словацкая бригада арбитров во главе с Иваном Кружляком.

Заявка Шахтера:

Голкиперы: Шевченко, Пузанков, Пятов, Трубин

Защитники: Кривцов, Бондарь, Михайличенко, Матвиенко, Тейлор, Конопля, Фарина, Козик

Полузащитники: Степаненко, Тотовицкий, Судаков, Швед, Мудрик, Зубков, Крыськив, Джурасек, Топалов, Бондаренко, Очеретько, Петряк

Нападающие: Траоре, Сикан, Кулаков.

Матч «Реал» - «Шахтер» состоится в Мадриде в среду, 5 октября, начало –в 22:00 по киевскому времени.

В таблице группы F Лиги чемпионов мадридский «Реал» занимает 1 место с 6 очками из шести возможных. «Шахтер» идет вторым, имея 4 балла. Далее располагаются «Селтик», у которого 1 пункт, и «РБ Лейпциг» (0 очков).

По теме:
Пьер-Эмерик ОБАМЕЯНГ: «Челси должен обыграть Милан»
ВАН БРОНКХОРСТ: «Едем на Энфилд, чтобы добиться результата»
ХАВИ: «Барселона хочет воспользоваться не лучшей формой Интера»
Шахтер Донецк Реал Мадрид Реал - Шахтер Лига чемпионов
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эрик ТЕН ХАГ: «Не выпустил Роналду из уважения к его выдающейся карьере»
Футбол | 03 октября 2022, 09:45 6
Эрик ТЕН ХАГ: «Не выпустил Роналду из уважения к его выдающейся карьере»
Эрик ТЕН ХАГ: «Не выпустил Роналду из уважения к его выдающейся карьере»

Наставник «Манчестер Юнайтед» – об отсутствии Криштиану в манкунианском дерби

ОФИЦИАЛЬНО. Гонсало Игуаин завершит карьеру в конце сезона
Футбол | 03 октября 2022, 20:20 2
ОФИЦИАЛЬНО. Гонсало Игуаин завершит карьеру в конце сезона
ОФИЦИАЛЬНО. Гонсало Игуаин завершит карьеру в конце сезона

Аргентинский форвард повесит бутсы на гвоздь

Красиво забил. Соболь вошел в символическую сборную тура в Бельгии
Футбол | 03.10.2022, 17:19
Красиво забил. Соболь вошел в символическую сборную тура в Бельгии
Красиво забил. Соболь вошел в символическую сборную тура в Бельгии
ВИДЕО. Массовая драка на стадионе в Индонезии. Погибло 174 человека
Футбол | 03.10.2022, 08:25
ВИДЕО. Массовая драка на стадионе в Индонезии. Погибло 174 человека
ВИДЕО. Массовая драка на стадионе в Индонезии. Погибло 174 человека
Лунин получил самую низкую оценку в Реале за матч против Осасуны
Футбол | 03.10.2022, 02:11
Лунин получил самую низкую оценку в Реале за матч против Осасуны
Лунин получил самую низкую оценку в Реале за матч против Осасуны
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Невероятные сестры Киченок. Украинки завоевали трофей на турнире в Эстонии
Невероятные сестры Киченок. Украинки завоевали трофей на турнире в Эстонии
02.10.2022, 18:30 6
Теннис
Прометей стартовал с разгрома в ЛЭБЛ
Прометей стартовал с разгрома в ЛЭБЛ
02.10.2022, 03:40
Баскетбол
Невероятная серия Левандовски, Барселона снова обогнала Реал
Невероятная серия Левандовски, Барселона снова обогнала Реал
01.10.2022, 23:55 1
Футбол
АПЛ. Зинченко вернулся, Арсенал обыграл в дерби Тоттенхэм
АПЛ. Зинченко вернулся, Арсенал обыграл в дерби Тоттенхэм
01.10.2022, 16:33 12
Футбол
Невероятное дерби в Манчестере. Сити победил Юнайтед в матче с 9 голами
Невероятное дерби в Манчестере. Сити победил Юнайтед в матче с 9 голами
02.10.2022, 18:10 8
Футбол
Шахтер с теннисным счетом обыграл Металлист во Львове и стал лидером
Шахтер с теннисным счетом обыграл Металлист во Львове и стал лидером
01.10.2022, 19:04 48
Футбол
Украинская теннисистка выиграла трофей на 60-тысячнике в Испании
Украинская теннисистка выиграла трофей на 60-тысячнике в Испании
01.10.2022, 19:35 6
Теннис
Андрей ПАВЕЛКО: «В следующем году в УПЛ сыграет команда ВСУ»
Андрей ПАВЕЛКО: «В следующем году в УПЛ сыграет команда ВСУ»
02.10.2022, 18:49 47
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности