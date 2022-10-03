Их 27. Шахтер огласил заявку на матч с Реалом
«Горняки» готовы к игре в столице Испании
Донецкий «Шахтер» обнародовал заявку команды на поединок 3-го тура Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». В нее вошли 27 футболистов, включая четырех голкиперов.
Ранее сообщалось, что матч «Реал» - «Шахтер» будет судить словацкая бригада арбитров во главе с Иваном Кружляком.
Заявка Шахтера:
Голкиперы: Шевченко, Пузанков, Пятов, Трубин
Защитники: Кривцов, Бондарь, Михайличенко, Матвиенко, Тейлор, Конопля, Фарина, Козик
Полузащитники: Степаненко, Тотовицкий, Судаков, Швед, Мудрик, Зубков, Крыськив, Джурасек, Топалов, Бондаренко, Очеретько, Петряк
Нападающие: Траоре, Сикан, Кулаков.
Матч «Реал» - «Шахтер» состоится в Мадриде в среду, 5 октября, начало –в 22:00 по киевскому времени.
В таблице группы F Лиги чемпионов мадридский «Реал» занимает 1 место с 6 очками из шести возможных. «Шахтер» идет вторым, имея 4 балла. Далее располагаются «Селтик», у которого 1 пункт, и «РБ Лейпциг» (0 очков).
⚒ Список гравців «Шахтаря», які полетіли до Мадрида на матч із «Реалом».— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 3, 2022
⭐️ @ChampionsLeague 📅 5 жовтня ⏰ 22:00#Shakhtar #UCL #РеалШахтар pic.twitter.com/kLjVLaODcw
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