Их 27. Шахтер огласил заявку на матч с Реалом

Донецкий «Шахтер» обнародовал заявку команды на поединок 3-го тура Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». В нее вошли 27 футболистов, включая четырех голкиперов.

Ранее сообщалось, что матч «Реал» - «Шахтер» будет судить словацкая бригада арбитров во главе с Иваном Кружляком.

Заявка Шахтера:

Голкиперы: Шевченко, Пузанков, Пятов, Трубин

Защитники: Кривцов, Бондарь, Михайличенко, Матвиенко, Тейлор, Конопля, Фарина, Козик

Полузащитники: Степаненко, Тотовицкий, Судаков, Швед, Мудрик, Зубков, Крыськив, Джурасек, Топалов, Бондаренко, Очеретько, Петряк

Нападающие: Траоре, Сикан, Кулаков.

Матч «Реал» - «Шахтер» состоится в Мадриде в среду, 5 октября, начало –в 22:00 по киевскому времени.

В таблице группы F Лиги чемпионов мадридский «Реал» занимает 1 место с 6 очками из шести возможных. «Шахтер» идет вторым, имея 4 балла. Далее располагаются «Селтик», у которого 1 пункт, и «РБ Лейпциг» (0 очков).